Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da ekonomik krize karşı dev bütçe /29 Ekim 2022 00:24

Japonya'da ekonomik krize karşı dev bütçe

Dünyanın önde gelen ekonomilerinden olan Japonya'da artan hayat pahalılığına karşı büyük bir bütçe ayrıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Birçok ülkeyi etkisi altına alan yüksek enflasyon ve fiyat artışları sonrasında Japonya'da artan hayat pahalılığına karşı büyük bir bütçe ayrıldığı ifade edildi.

Yaklaşık 200 milyar dolarlık söz konusu bütçe ile halka destek olunmasının amaçlandığı aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Japonya Başbakanı Fumio Kişida, enflasyonun etkisini hafifletmek için 29 trilyon yenlik (199 milyar dolar) ek bütçe talimatı verdi.

Japonya’da enflasyon, eylülde son sekiz yılın yeni zirvesi olan yüzde 3’e yükselmişti. Diğer yandan yen, dolar karşısında marttan bu yana yüzde 20’ye yakın değer kaybetti.

Bu gelişmeler sonrası iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen ekonomik paketin detayları konusunda anlaştı.

Yaklaşık 199 milyar dolar değerindeki ek bütçeyle hane halkı üzerindeki ekonomik yük hafifletilecek.

Elektrik masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketimindeyse metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek.
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