Japonya'da ilk kadın başbakan dönemi başlıyor

Parti çoğunluğuna sahip olduğu için Takaichi’nin, 15 Ekim’de yapılacak oylamanın ardından ülkenin ilk kadın başbakanı olması kesinleşmiş görünüyor.



Milliyetçi ve muhafazakâr çizgisiyle tanınan Takaichi, eski başbakan Şinzo Abe’nin ideolojik mirasını sürdüren bir isim olarak biliniyor. Görev süresi dolan Başbakan Şigeru İşiba’nın ardından görevi devralacak olan Takaichi, artan gıda fiyatlarını kontrol altına alma ve göç kısıtlamalarını sürdürme vaatleriyle dikkat çekiyor.



Parti Desteği ve Politik Çizgisi



LDP içindeki beş aday arasından tek kadın olarak yarışan Takaichi, genç ve ılımlı siyasetçi Shinjiro Koizumi’yi geride bıraktı. İngiltere’nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher’i rol modeli olarak benimsediğini belirten Takaichi, “sert ama kararlı” bir reform çizgisi vaat ediyor.



Japon ekonomisinin geleceği konusunda ise belirsizlikler sürüyor. “Abenomics” politikalarının savunucusu olan Takaichi, faiz artırımlarına karşı tutumuyla biliniyor. Ekonomistler, yeni başbakanın Japonya Merkez Bankası’nın olası faiz artışlarını erteleyebileceği görüşünde.



Tartışmalı Milliyetçi Duruş



Takaichi’nin milliyetçi söylemlerinin Güney Kore ve Çin gibi bölge ülkeleriyle gerilimi artırabileceği öngörülüyor. Ancak yeni lider, dış politikada daha aktif bir çizgi izlemeye kararlı.

Başbakanlık kampanyasında “Japonya geri döndü” mesajını öne çıkaran Takaichi, seçilmesi halinde daha sık yurt dışı ziyaretleri yapacağını ve ülkesinin küresel etkinliğini yeniden güçlendireceğini açıkladı.



Japonya, 15 Ekim’de yapılacak oylama ile 79 yıllık siyasi tarihinde ilk kez bir kadını ülkenin en üst makamına taşıyacak.