Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek /27 Şubat 2020 13:41

Japonya'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki bütün okulların 1 Mart'tan itibaren tatil edileceğini açıkladı.

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Bugün itibarıyla teyitli koronavirüs hastası sayısının 186'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7'ye ulaştığı Japonya'da önlemler artırılıyor. 
Başbakan Abe, önlemler kapsamında 1 Mart'tan bahar tatiline kadar ülkedeki bütün okulların tatil edileceğini duyurdu. 

Hükümetin çocukların sağlığını her şeyin üstünde gördüğünü belirten Abe, "Ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin önümüzdeki hafta 2 Mart'tan ilkbahar tatiline kadar geçici olarak kapatılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Japonya'da başkent Tokyo yakınlarındaki Yokohama limanında koronavirüs nedeniyle 4 Şubat'ta ‘Diamond Princess’ adlı yolcu gemisi karantina altına alınmıştı. İki haftalık karantinanın ardından test sonuçları negatif çıkan kişiler tahliye edilmeye başlanmıştı. 
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