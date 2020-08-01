Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da koronavirüs: Okinawa'da olağanüstü hal ilan edildi /01 Ağustos 2020 23:51

Japonya'da koronavirüs: Okinawa'da olağanüstü hal ilan edildi

Japonya'nın Okinawa eyaletinde yerel hükümet yeni koronavirüs vakalarındaki artışı dikkate alarak bölgesel olağanüstü hal ilan etti.

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Son günlerde art arda kaydedilen rekor sayıdaki Covid-19 vakalarıyla gündeme gelen Japonya'nın Okinawa eyaletinde yerel hükümet tedbir adımı attı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Okinawa Valisi Denny Tamaki dün yaptığı açıklamada bölgede artış gösteren vaka sayıları dikkate alınarak olağanüstü hal kararı alındığını duyurdu.

Bugün yürürlüğe giren uygulamanın 15 Ağustos'a dek süreceğini kaydeden Tamaki enfeksiyon sayılarında görülen artışa dikkat çekerek, "Sağlık sisteminin çökmesi ne pahasına olursa olsun önlenmeli. Kritik bir aşamada olduğumuzu herkese bildirmek adına olağanüstü hal ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yürürlüğe girdi
Bugün Okinawa eyaletinin resmi internet sitesi üzerinden duyurularak yürürlüğe giren uygulama kapsamında yerel hükümet, bölge sakinlerine seyahat kararlarını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Yurttaşlara evde kalma çağrısı yapan Okinawa Valiliği, eyaletin başkenti Naha şehrindeki restoranları da faaliyetlerini yerel saatle 22.00'de sonlandırmaya çağırdı. Daha önce merkezi hükümetin ilan ettiği olağanüstü halde olduğu gibi bağlayıcılığı bulunan herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Vaka sayıları arttı
Temmuz ayı itibarıyla vaka sayılarında artış yaşanan Okinawa eyaletinde şu ana kadar 453 kişi Covid-19'a yakalanmış, bölgedeki ABD üslerinde görülen enfeksiyonlar da yerel halk arasında kaygıya neden olmuştu.

Japonya genelindeki günlük vaka sayısı ise 3 gün üst üste bini aşarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Bugün kayda geçen bin 536 yeni vaka dahil olmak üzere Japonya'da şu ana kadar 38 bin 637 kişiye Covid-19 bulaştı. Ülke genelinde toplam bin 26 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
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