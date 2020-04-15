Japonya'da Koronavirüs'ten 400 bin ölüm tahmini

Japon medyasında çıkan ve koronavirüs salgını dolayısıyla 400 bin Japon vatandaşının ölebileceğini öngören raporların ardından Japonya Başbakanı Şinzo Abe, vatandaşlarına 'evlerinizde kalın' çağrısı yaptı.



Adı açıklanmayan üst düzey bir Japon Sağlık Bakanlığı yetkilisi tarafından medyaya sızdırılan bir raporda, gerekli önlemler uygulanmazsa 400 bin kişinin salgına bağlı olarak yaşamlarını yitirebilecekleri belirtildi. Aynı rapora göre bu durumda, 850 bin kişi de yapay solunum cihazına ihtiyaç duyacak.





‘EVLERİNİZDE KALIN’





Japonya'da, özellikle başkent Tokyo'da son haftalarda salgın hızlanma kaydetti. Hükümet, Tokyo ve Osaka da dahil olmak üzere altı büyük şehirde acil durum ilan ederek, insanlar arasındaki etkileşimleri yüzde 70 oranında azaltmaya çabalıyor.





Tedbirler, para cezaları olmaksızın insanların tecrit edilmesi ve işletmelerin kapanması talebini içermekte. Hükümet sözcüsü ve Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga, insanları hükümetin hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe de vatandaşları evlerinde kalmaya çağırdı.





ÜLKE GENELİNDE 200 ÖLÜM





Japonya merkezli Kyodo Newswire'a göre, Çarşamba günü ülke çapında en az 327 yeni vaka açıklandı. Sadece koronavirüs semptomları olan vatandaşları test eden Japonya, bu güne dek 9.000'den fazla vaka kaydetti ve ülkede salgına bağlı 200 ölüm gerçekleşti.





Reuters'e konuşan Japon hükümetinden kaynakların aktardığı bilgilere göre Abe, bu haftasonu uzmanlarla gerçekleştireceği toplantının ardından acil durum bildirgesinin uzatılıp uzatılmayacağına karar verecek.