Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da Koronavirüs'ten ilk ölüm /13 Şubat 2020 16:35

Japonya'da Koronavirüs'ten ilk ölüm

Japonya'da Koronavirüs teşhisi konulan bir kişi hayatını kaybetti. Vak'a "Koronavirüs'ten ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti.

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Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüs'ten dolayı Japonya'da bir kişi hayatını kaybetti. 

80'li yaşlarda olduğu belirtilen kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde hayatını kaybettiği açıklandı. 

Daha önce korona virüsü teşhisi konan kadının ölüm nedeninin ise virüsün neden olduğu zatürre olduğu belirtildi.

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Yokohama'daki karantina gemisinde vaka sayısının bugün 219'a çıktığı Japonya’da, bir taksi şoförü ve bir doktorun da enfekte olduğu anlaşılmıştı. 

Ülke genelindeki vaka sayısı 250'yi bulurken, son gerçekleşen ölüm ise "Koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı" olarak kayıtlara geçti.
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