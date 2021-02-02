Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da piyasaların beklemediği karar /02 Şubat 2021 20:53

Japonya'da piyasaların beklemediği karar

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip (Kovid-19) karşı uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatıldığını açıkladı.

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 Korona virüs dünya genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Japonya Başbakanı Suga düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı tedbirler çerçevesinde 11 eyalette uygulanan ve 7 Şubat'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in, 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.Suga, söz konusu kararı hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine aldıklarını söyledi.

Ülke genelinde vaka sayılarının düşmeye başladığına dikkati çeken Suga, "Bunda yeme içme yerlerine yönelik tedbirlerin etkili olduğunu düşünüyorum ancak OHAL'i sürdürerek hastanelerde yatan ağır hasta sayısını düşürmeliyiz" dedi.OHAL başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka'da 7 Mart’a kadar sürecek.

Toçigi eyaletinde ise OHAL 7 Şubat'ta sona erecek. Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette 7 Ocak'ta ilan edilen OHAL uygulamasının, ülke nüfusunun yarısının yaşadığı 11 eyalete yaygınlaştırılması kararı 13 Ocak'ta alınmıştı. 

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