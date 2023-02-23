Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da sahile vuran gizemli dev küre Godzilla yumurtası mı casus balon mu? /23 Şubat 2023 09:39

Japonya'da sahile vuran gizemli dev küre Godzilla yumurtası mı casus balon mu?

Japonya'nın Hamamatsu kentinde sahile vuran dev demir küre yerel halkı ve yetkilileri endişelendirdi. Bazı Japonlar küreyi 'Godzilla yumurtası' olarak adlandırırken, kimileri de 'uzaydan geldiğini' ileri sürdü.

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Yürüyüşe çıkan bir kişi tarafından polise görülerek bildirilen kürenin bulunduğu Enshuhama Plajı halka kapatıldı.  

Bölgeye gönderilen bomba imha ekipleri X ışınları aracılığıyla yaptığı inceleme sonucu kürenin içinin boş olduğunu belirtti. Bu bilgi üzerine cismin başıboş bir mayın olabileceğine dair korkular bertaraf edildi. Ekiplerin çektiği fotoğraflar daha detaylı inceleme için Japon askeri birimlerine gönderildi.

Yetkililer bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı anlaşılan yaklaşık bir buçuk metre çapındaki kürenin gizemini çözemedi.

Bulunan cismin Kuzey Kore ya da Çin'in casusluk faaliyetleriyle ilgili olabileceğine dair iddiaları doğrulayacak bir işarete de henüz rastlanmadığı bildiriliyor.

Kürenin yüzeyinde iki tutamacın olması, kürenin deniz tabanındayken gevşeyerek yüzeye çıkan bir şamandıra olabileceği iddialarını akla getirdi.

Buna rağmen cismin ne olduğunun anlaşılamaması Japon halkının hayal gücünü körükledi. Kimileri küreyi "Godzilla yumurtası" olarak adlandırırken, kimileri de "uzaydan geldiğini ileri sürdü.

Cismin ne olduğu kadar nereden geldiği de henüz açıklanamadı.
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