Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da sıcaklar nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti /20 Ağustos 2020 00:26

Japonya'da sıcaklar nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu ülkelerden Japonya'da 79 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Ağustos başından beri başkent metropolünde 70'i 65 yaş üzeri olmak üzere toplam 79 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.

Ölen 65 kişinin evinde havalandırma sistemi kullanılmazken, ölümlerin 32'si akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında meydana geldi.

Tokyo İtfaiye İdaresi verilerine göre, ay başından beri yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşındı.

Hava sıcaklığı Japonya'nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor. 
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