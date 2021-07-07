Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da virüsle ilgili yeni olağanüstü hal ihtimali /07 Temmuz 2021 20:20

Japonya'da virüsle ilgili yeni olağanüstü hal ihtimali

Japonya'da son dönemde artışa geçen koronavirüs vakaları nedeniyle ülkede Tokyo Olimpiyatları süresince devam edecek yeni bir olağanüstü hal ilan edebilme ihtimali gündeme geldi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da, son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Japon hükümetinin gelecek hafta başlayıp, Tokyo Olimpiyatları süresince devam edecek yeni bir olağanüstü hal ilan edebilme ihtimalini doğurdu.

Olası bir olağanüstü hal, olimpiyatlarda yerel taraftarların bile yasaklanmasına yol açabilir. Taraftarlarla ilgili bir karar alınabilmesi için, yerel organizatörler ve Uluslararası Olimpik Komitesi'nin (IOC) bir araya gelmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, virüs önlemlerini görüşmek üzere bakanlarla bir araya geldi ve konuşulanlara göre başkentte 22 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etmeyi düşünüyor.

Suga haberi henüz doğrulamadı, ancak Tokyo'nun yükselişe geçen vakalarına dikkat çekti ve "enfeksiyonların daha fazla yayılmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" sözünü verdi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü genel müdürü Ryuji Wakita "Başkent bölgesindeki enfeksiyonların üçte ikisi Tokyo'dan geliyor ve enfeksiyonların komşu bölgelere yayılmasına endişeleniyoruz" dedi.
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