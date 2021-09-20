Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da yaşlı nüfus oranı rekor kırdı /20 Eylül 2021 09:58

Japonya'da yaşlı nüfus oranı rekor kırdı

Japonya'da 65 yaş ve üzeri insanların sayısı rekor düzeye ulaştı. İçişleri Bakanlığı, yaşlı nüfusun geçen yıla göre 220 bin artarak 36,4 milyon olduğunu kaydetti.

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Yaşlıların toplam nüfusa oranının yüzde 29,1 olduğunu belirten Bakanlık rakamlarına göre, Japonya'nın toplam nüfusu geçen yıla göre 510 bin azaldı.

Birleşmiş Milletler verileri, bunun dünyadaki en büyük oran olduğunu gösteriyor. İkinci sırada bulunan İtalya'da bu oran yüzde 23.6.

Yaşlı nüfusun çoğu kadın

Japonya'daki yaşlıların 15,83 milyonu erkek ve 20,57 milyonu kadın.

Bakanlık ayrıca, Japonya'daki yaşlı işçilerin sayısının art arda 17 yıl artarak geçen yıl 9,06 milyona çıkarak rekor kırdığını kaydetti. Bu rakam ülkedeki toplam işgücünün yüzde 13.6'sı anlamına geliyor.

Ülkede 65 yaş ve üstü çalışanların tüm yaşlılara oranı dokuz yıl üst üste artarak yüzde 25,1'e ulaştı.

Japonya'da 20 Eylül, "Yaşlılara Saygı Günü" olarak kutlanıyor.
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