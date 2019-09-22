Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'da yeni tayfun alarmı: 270 uçuş iptal edildi /22 Eylül 2019 11:33

Japonya'da yeni tayfun alarmı: 270 uçuş iptal edildi

Japonya'da Tapah Tayfunu için alarm verilmesinin ardından ülkede 270 uçuş iptal edildi.

SHABER3.COM

Japonya'da 10 gün önce gerçekleşen Faxai Tayfunu'nun ardından bu kez Tapah Tayfunu için alarm verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Tapah Tayfunu'nun Kume Adası'nın 120 kilometre uzağında deniz üzerinden Japonya kıyılarına yaklaştığını bildirdi.

Tayfunun, Okinawa Adası’nda kuvvetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve yoğun yağışa neden olduğu açıklandı.

Bu akşam Kyushu ve Shikoku'da şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olacağı öngörülen tayfunun, yarın ülkenin daha geniş kesimlerinde etki göstermesi bekleniyor.

Tayfun uyarısının ardından ülkede çoğunluğu Okinawa'da olmak üzere 270 uçuş iptal edildi.

Japonya'da Faxai Tayfunu nedeniyle Chiba Eyaleti başta olmak üzere büyük maddi zarar meydana gelmiş ve evlere yaklaşık 1 hafta elektrik verilememişti. Tayfun nedeniyle üç kişi yaşamını yitirirken, 61 kişi yaralanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya'da yeni tayfun alarmı: 270 uçuş iptal edildi Sonraki Haber >>

TRT’de yorumcu skandalı

TRT’de yorumcu skandalı

Erdoğan'ın Cuma namazı konvoyu yine olay oldu

Erdoğan'ın Cuma namazı konvoyu yine olay oldu

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Arı duasına çıkanlara arılar saldırdı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Bakanın uçamaz dediği uçaklar show yaptı

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

Kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi cevap bekliyor

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:41