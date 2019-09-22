Japonya'da yeni tayfun alarmı: 270 uçuş iptal edildi

Japonya'da 10 gün önce gerçekleşen Faxai Tayfunu'nun ardından bu kez Tapah Tayfunu için alarm verildi.





Japonya Meteoroloji Ajansı, Tapah Tayfunu'nun Kume Adası'nın 120 kilometre uzağında deniz üzerinden Japonya kıyılarına yaklaştığını bildirdi.





Tayfunun, Okinawa Adası’nda kuvvetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve yoğun yağışa neden olduğu açıklandı.





Bu akşam Kyushu ve Shikoku'da şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olacağı öngörülen tayfunun, yarın ülkenin daha geniş kesimlerinde etki göstermesi bekleniyor.





Tayfun uyarısının ardından ülkede çoğunluğu Okinawa'da olmak üzere 270 uçuş iptal edildi.





Japonya'da Faxai Tayfunu nedeniyle Chiba Eyaleti başta olmak üzere büyük maddi zarar meydana gelmiş ve evlere yaklaşık 1 hafta elektrik verilememişti. Tayfun nedeniyle üç kişi yaşamını yitirirken, 61 kişi yaralanmıştı.