Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'daki Aso Yanardağı'nda patlama: İşte patlama anı /23 Ekim 2021 09:02

Japonya'daki Aso Yanardağı'nda patlama: İşte patlama anı

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yer alan Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

İşte yanardağın patlama anı

Dünyanın en büyük aktif yanardağlarından biri olan Laponya'daki Aso Dağı, yeniden faaliyete geçti .


Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, yanardağın 1 nolu "Nakadake" kraterinde yerel saatle 11.43'te patlama oldu.

Patlamanın ardından kraterin üstünden 3,5 kilometre yükseğe sıçrayan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı.

JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.

Güneybatıdaki Kyuşu bölgesinde bulunan Kumamoto'da yer alan Aso, ülkenin en büyük aktif yanardağı olarak biliniyor.
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İşte yanardağın patlama anı

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