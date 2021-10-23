Japonya'daki Aso Yanardağı'nda patlama: İşte patlama anı

Dünyanın en büyük aktif yanardağlarından biri olan Laponya'daki Aso Dağı, yeniden faaliyete geçti .











Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, yanardağın 1 nolu "Nakadake" kraterinde yerel saatle 11.43'te patlama oldu.





Patlamanın ardından kraterin üstünden 3,5 kilometre yükseğe sıçrayan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı.