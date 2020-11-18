Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'dan Çin'e Doğu Türkistan tepkisi /18 Kasım 2020 13:13

Japonya'dan Çin'e Doğu Türkistan tepkisi

Japonya Kabine Genel Sekreteri Kato Katsunobu, Tokyo'nun, Çin'in Sincan (Doğu Türkistan) bölgesindeki insan hakları (ihlalleri) koşullarını endişeyle takip ettiğini söyledi.

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Kato, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Japonya, uluslararası toplumda evrensel olan özgürlük, temel insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünün Çin'de de garanti edilmesinin önemli olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Çin, Doğu Türkistan'da inşa ettiği yüzlerce toplama kampında 1 ile 3 milyon arasında Uygur ve diğer Türki azınlıklara mensup kişileri zorla alıkoyuyor.

İnsan hakları örgütleri, Pekin'in uygulamasını insanlığa karşı suç ve soykırım olarak tanımlıyor.

Çin yönetimi ise kampların mesleki eğitimin yanı sıra 'aşırılıkla mücadeleye' katkı sağladığını öne sürerek herhangi bir hak ihlali olmadığını iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler'de Çin'e ortak mektup gönden 39 ülke, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.İmzacı ülkelerden biri de Japonya'ydı.
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