Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'dan Türkiye'ye şok haber: Türkiye vatandaşlarına vize koydular /06 Ekim 2020 17:54

Japonya'dan Türkiye'ye şok haber: Türkiye vatandaşlarına vize koydular

Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibarıyla vizesiz seyahati sonlandırdı.

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Japon yetkililer vizesiz seyahatin kaldırılmasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sebep gösterdi. Buna göre, Japonya turistik amaçlı seyahatleri de kabul etmeyecek.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya’ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya’ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir"
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