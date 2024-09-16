Japonya'dan Türklere vize zorunluluğu iddialarına yalanlama

Son yıllarda yerel halk arasında "Warabistan" olarak anılmaya başlanan bölge hatrı sayılır miktarda Kürt nüfusuna sahip.





Euronews'te yer alan habere göre Japonya'nın Türk pasaportuna sahip kişilere uyguladığı vize muafiyetini kaldıracağına yönelik iddiaların doğru olmadığı belirtildi.Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Pazartesi günü Euronews Türkçe'ye yaptığı açıklamada, vize muafiyetinin kaldırılacağına dair basında yer alan haberlerin "dayanağı olmadığı" belirterek, iddiaları yalanladı.Japonya ile Türkiye arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" ile, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya gitmek isteyen Türk pasaportuna sahip kişiler üç ay süreyle vizeden muaf tutuluyor.Japonya'nın vize muafiyetini kaldıracağına ilişkin, Türkiye'den gelenlerin iltica başvurusunda yaşanan artış ve Saitama eyaletinin Warabi şehrinde son dönemde yaşanan olaylar olduğu iddia edilmişti.Dışişleri Bakanlığı web sitesinde yer alan bilgilere göre, Japon makamlar tarafından son dönemde Türk pasaportlarına yönelik kontroller arttırılmış durumda.Bunun nedeni olarak, "geçerli bir oturma/çalışma izni olmadan ikamet eden/çalışan ve/veya sahte pasaport ve kimlik belgesiyle" Japonya'ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarının sayısındaki artış belirtiliyor."Giriş kapılarında vatandaşlarımıza yönelik sıkı pasaport kontrolleri, bazı durumlarda iyi niyetli ve iş yapmak amacıyla Japonya’yı ziyaret eden vatandaşlarımızın mağdur olmasına da sebep olmaktadır," ifadelerine yer veriliyor.