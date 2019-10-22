Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Japon haber ajansı Kyodo’ya göre, 126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo’da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede 'kasımpatı' adı verilen imparatorluk tahtı 'Takamikura'ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.

190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum" dedi.





Naruhito, törende 'Korozen no go ho' adı verilen ve 9. yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.





Japonya’nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları ziyaret etti. Başbakan Abe Şinzo da Naruhito'ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.





Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan'da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarı ile teslim almıştı.





Taç giyme merasiminin ardından çift, 10 Kasım’da liderleri karşılamak için Akasaka Sarayı'na doğru yola çıkacak.



