Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'nın derdi 'hayalet' evler /01 Kasım 2019 12:01

Japonya'nın derdi 'hayalet' evler

Nüfusunun% 20'den fazlası 70 yaş ve üstü olan Japonya'da ciddi bir nın mülk sorunu var Japonya'nın genelinde özellikle taşrada içinde yaşayacak insanlardan daha fazla ev var.

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Nüfus düşüşü birçok ülke için önemli bir problem . 2. Dünya savaşı sonrasında patlama yapan nüfus artışı şimdilerde oldukça yavaşladı. Hatta Japonya gibi ülkelerde bu oran eksiye doğru gidiyor. Japonya'da 2018'de, ülke kayıtları tutmaya başladığından beri en az sayıda bebek doğdu , ölümler ise doğumları geride bıraktı.

Ülkede yaşlı nüfus hayatını kaybettikçe büyük bir boş ev envanteri oluşmaya başladı. 
Mirascısı olmayan kişilerin geride bıraktığı bu evlere Japonlar  'Akiya' diyor. 
Japonya genelinde 2018'de 'Akiya' sayısı rekor bir şekilde  % 13.6 arttı. Bu problem daha da artacak gibi gözüküyor.

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre ; Japonya'nın ikinci ev vergisi nedeniyle ölenlerin akrabaları  evleri miras almaktan kaçınması da bu problemi tetikleyen konulardan biri . 
Özellikle bu tür evler daha çok Tokyo gibi büyük şehirlerden ziyade uzak kırsal alanlarda yoğunlaşmış durumda. Gençler  daha fazla fırsatların olduğu şehirlere yerleşmeye başlatıynca  artış kaçınılmaz oluyor.

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