Samanyolu Haber /Gündem / Japonya'nın yeni Başbakanı belli oldu /14 Eylül 2020 11:42

Japonya'nın yeni Başbakanı belli oldu

Japonya’da Başbakan Abe’nin yerine geçecek isim Yoshihide Suga oldu

SHABER3.COM

Japonya'da sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmaya hazırlanan Başbakan Şinzo Abe'nin yerine geçecek isim netlik kazandı. Oylamada iki eski bakanı geride bırakan Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Liberal Demokrat Parti'nin başına geçti. Suga'nın Meclis'teki çoğunluk sayesinde Başbakan olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Japonya’da Başbakan Şinzo Abe’nin sağlık sorunları gerekçesiyle görevi bırakma kararı almasının ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti’de (LDP) başlayan liderlik yarışı sonuçlandı.

393 LDP milletvekili ile 141 parti temsilcisinin oy kullandığı seçimde Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Politika Araştırma Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba’yla mücadele etti.


OYLARIN YÜZDE 70’İNİ ALDI

71 yaşındaki Suga rakiplerine büyük üstünlük kurarken, 377 oy alarak yüzde 70’lik bir oran tutturdu ve LDP’nin yeni başkanı oldu. Kishida 89 oy alırken, Ishiba ise 68 oyda kaldı.


Fumio Kishida, Başbakan Şinzo Abe, Yoshihide Suga ve Shigeru Ishiba sonuçların ardından bu pozu verdi.

Sonuçların açıklanmasının ardından Suga ve Başbakan Abe sahneye beraber çıktı. Suga’ya çiçek veren Abe sonuçlar için tebrik etti.

LDP’nin Meclis’te çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle 16 Eylül’de gerçekleştirilecek oylamada, Suga’nın Başbakan olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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