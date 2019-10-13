Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'yı vuran Hagibis kasırgasında 19 kişi hayatını kaybetti /13 Ekim 2019 18:57

Japonya'yı vuran Hagibis kasırgasında 19 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da etkili olan Hagibis Kasırgası ülkeyi etkilemeye devam ediyor. Kasırga ile ilgili yeni bilanço açıklaması da geldi.

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Japonya’da meydana gelen Hagibis Kasırgası’nda 19 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı. 20 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Japonya’nın doğusunu vuran Hagibis Kasırgası nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi.

Toplu taşımanın tamamen durduğu, kasırganın yoğun hissedildiği yerlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede, 100 kişi de yaralandı. 

Japonya Savunma Bakanlığı, 27 bin kurtarma personelini kasırgadan etkilenen bölgelere sevk ettiğini, kayıp olduğu söylenen 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.
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