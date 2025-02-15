JD Vance, Zelenski ile görüştü

Almanya’nın Münih kentinde akşam saatlerinde gerçekleşen Vance-Zelenski görüşmesine ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg katıldı.



Ukrayna lideri ile görüşmesinden önce konuşan JD Vance, “Temel olarak hedef, Başkan Trump’ın da belirttiği gibi, savaşın sona ermesi. Ancak Doğu Avrupa’nın ilerki yıllarda çatışmada olmasına yol açacak türden değil, kalıcı bir barışa ulaşmak istiyoruz” dedi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmenin ardından sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı JD Vance ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.



Ukrayna ABD’nin daha önce sunduğu ve önemli madenlerin Amerika’nın yatırımına açılmasını sağlayabilecek anlaşmanın revize edilmiş halini iletmişti.



Çarşamba günü Münih’te bir grup Amerikalı senatörle biraraya gelen Ukrayna liderinin ABD’nin madenlerle ilgili teklifini tek taraflı bulduğu bildirilmişti.



Ukrayna lideri ekiplerin bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi; “Gerçek ve güvence veren barışa doğru mümkün olduğunca hızlı şekilde ilerlemeye hazırız. Başkan Trump’ın savaşı durdurabilecek, adaleti sağlayabilecek ve Ukrayna için güvenlik garantilerini verebilecek kararlılığına değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.



Münih’te yapılan Vance-Zelenski görüşmesinden Ukrayna madenlerine ilişkin bir açıklama çıkmadı ancak bu konudaki sürecin hangi konuda ve neden tıkandığına ilişkin ayrıntı da verilmedi.



Ukrayna bir barış anlaşmasına varılması halinde kendisini Rusya’dan koruyacak şekilde Avrupa ve ABD’den güçlü güvenlik garantisi istiyor.



Ukrayna lideri Reuters haber ajansına geçen hafta verdiği röportajda bir harita göstererek madenlerin birlikte her iki taraf için de yararlı olacak şekilde geliştirilmesini teklif ettiğini söylemişti.



Sözkonusu madenler titanyum, uranyum ve lityumu kapsıyor.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD Başkanı Donald Trump’la ortak bir plan müzakere edildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yüz yüze görüşmeyi kabul edeceğini söyledi.



Ukrayna lideri, Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için kilit öneme sahip olduğunu ve ABD Başkanı’nın Münih Güvenlik Konferansı açılışı öncesinde kendisine telefon numarasını verdiğini söyledi.



Zelenski, “Güçlü bir adam. Bizim tarafımızı seçer, ortada olmazsa Putin’e savaşı durdurması için baskı yapabilir. Bunu yapabilir” ifadelerini kullandı.