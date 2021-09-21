Jeff Bezos Dünya için harekete geçti

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 1 milyar dolar bağışlayacağını açıkladı.







Bezos, 1 milyar dolarlık yatırımı sayesinde Dünya’daki kara ve denizlerin yüzde 30’unu korumayı hedefliyor. Ünlü iş insanının 2020 yılında kurduğu Bezos Earth Fund, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yardımların ulaşmasıyla ilgili ‘spesifik olarak bölge belirlemediklerini ancak ‘biyolojik çeşitlilik ve karbon stokları için önemli olan alanlara öncelik verileceğini, bu bağlamda yerel toplulukların ve yerli halkların koruma çabalarının süreceğini’ vurguladı. Dernek, And Dağları, Kongo Havzası ve Pasifik Okyanusu’na odaklanmayı hedeflediklerini de ekledi.





Bezos yaptığı açıklamada, “Doğru odak ve yaratıcılıkla bir araya gelerek hem modern yaşamın avantajlarına hem de gelişen bir dünyaya sahip olabiliriz” dedi. Bezos, “Umarım bu bağış, başkalarına da doğayı koruma ve iklim değişikliğine karşı mücadelede yardımcı olma konusunda ilham verir. Bu kadar büyük bir iş için fazlasıyla müttefike ,ihtiyacımız var.” dedi.