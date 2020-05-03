Samanyolu Haber /Dünya / Jeff Bezos ifadeye çağrıldı /03 Mayıs 2020 10:25

Jeff Bezos ifadeye çağrıldı

Dünyanın en büyük internet alışveriş platformu amazon.com'un kurucusu ve tepe yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, rakip firmaların verilerini ele geçirerek şirketinin piyasada tekel oluşturduğu iddiaları üzerine ABD Kongresi'nde ifade vermeye çağırıldı. Bezos ve Amazon.com yöneticileri bu iddiaları geçen seneden beri yalanlıyordu.

SHABER3.COM

Euronews'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi'nin Bezos'a cuma günü gönderdiği mektupta ABD'li bazı siyasilerin amazon.com'a karşı çok ciddi suçlamalar yönelttiği ve jüri komitesine konuyla ilgili açıklama yapmasını istedikleri belirtildi.

ABD Rekabet Alt Kurulu Başkanı David Ciciline, dev şirketin iddialarla ilgili suç dosyasının kabarık olduğunu, araştırma raporlarında şirket çalışanlarının diğer firmaların verileri üzerinde korsan faaliyetlerde bulunduğu yönünde önemli bulguların yer aldığını açıkladı.

Ciciline, altı kurul üyesiyle birlikte Jef Bezos'u ifadeye çağırdıklarını belirterek, "Amazon.com'un ticari faaliyetlerini temize çıkarabilmesi için birçok fırsatı oldu. Ancak şirket yöneticileri bu konuda komite üyeleri ve halkı defalarca yanılttı. Büyük ve güçlü şirketler kanunun üzerinde değildir." ifadelerini kullandı.

Amazon'un üst düzey yöneticilerinden Nate Sutton daha önce komiteye başka bir şirketin verilerini asla kullanmadıklarını açıklamıştı. Ancak adı açıklanmayan ve konu hakkında itirafta bulunan bir şirket çalışanı diğer şirketlerin veri kullanımını “standart işletme prosedürü” olarak nitelendirirken, başka bir Amazon çalışanı ise departmanın satışlarını artırmak için söz konusu yasağın her zaman uygulanmadığını söyledi.

ABD Kongresi Wall Street Journal'da çıkan bir rapor doğrultusunda harekete geçmişti. Söz konusu raporda Amazon'un kendi markalı ürünlerini çıkarmadan önce büyük oranda rakip firmaların benzer ürünleriyle ilgili veriler topladığı ve bu sayede şirketin satışlarını artırdığı yazıyordu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Jeff Bezos ifadeye çağrıldı Sonraki Haber >>

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:00