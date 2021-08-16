Samanyolu Haber /Dünya / Jeff Bezos ile NASA davalık oldu /16 Ağustos 2021 20:40

Jeff Bezos ile NASA davalık oldu

NASA ile Elon Musk'ın şirketi Space X yönetimi arasında imzalanan Ay'a iniş aracı sözleşmesinin, ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un yöneticisi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından mahkemeye taşındığı belirtildi.

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ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X'le imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya federal mahkemede dava açtı.

Blue Origin, davayı "NASA'nın İnsan İniş Sistemi'nin (HLS) ihale sürecinde karşılaşılan kusurların giderilmesi amacıyla" açtıklarını duyurdu.

Üzerinde gizlilik kararı bulunan dava dilekçesinde, NASA'nın, Ay'a iniş aracı tekliflerini "kanunsuz ve kural dışı" biçimde değerlendirdiği iddia ediliyor.

NASA'nın 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor

Astronotları Ay'a taşıyacak olan İnsan İniş Sistemi, 2024'te ABD'yi Apollo'nun ardından ikinci kez Ay'a götürmeyi hedefleyen NASA'nın Artemis programının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Artemis'in ihale sürecinde, iniş aracı için 2 şirketle anlaşması beklenen NASA, ihaleyi yalnızca Space X'e vermişti. Bunun üzerine ihaleye katılan Blue Origin ve Dynetics, ABD Sayıştayı'na başvurmuştu.

Sayıştay ise NASA'nın ihaleleri istediği sayıda şirkete verme hakkının bulunduğunu açıklamıştı.

NASA'nın, dava dilekçesine 12 Ekim'e kadar yanıt vermesi gerekiyor.
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