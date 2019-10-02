Jeff Bezos, Kaşıkçı için İstanbul'a geldi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün birinci yıldönümünde İstanbul'da düzenlenen törenle anıldı. Etkinlik, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasının önünde yapıldı.





Tören Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği saat olan 13:14'te başladı.







Etkinliğe katılan isimler arasında yer alan Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'e hitaben "Hiç kimse senin göğüs germek zorunda kaldığın şeylerle karşılaşmamalı." dedi.





"TAM BURADA SAATLERCE CADDEYE BAKIP BEKLEDİN"





Cinayet sırasında başkonsolosluk binasının dışında nişanlısının çıkmasını bekleyen Cengiz'e dönerek konuşan Bezos, "Tam da burada saatlerce bu caddeye baktın. Kaldırımları arşınladın, bekledin." ifadesini kullandı.





Bezos, "Ama kalplerimizde olduğunu bilmen gerek. Biz buradayız ve sen yalnız değilsin." diye ekledi. Bezos sözlerini tamamladıktan sonra da sahnedeki konuşmacılar arasında bulunan Cengiz'e sarıldı.







ABD'de yaşayan ve Washington Post gazetesi için de yazılar kaleme alan Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli olan evrakları alabilmek için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.





"CİNAYETE AZMETTİRENLER CEZASIZ KALMAMALI"





Etkinliğe katılan aktivistler, Birleşmiş Milletler'in kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirmesi ve cinayetin planlayıcılarının cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.





Törende konuşan Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, "Hiçbir ülke bunu yapamazdı. Ne kadar gaddar olursa olsun, hiçbir ülke bu suçu işleyemezdi. Sadece IŞİD bunu yapabilirdi. Suudi Arabistan dışında da hiçbir ülke IŞİD gibi olmaz." dedi.





Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesinin ardından geçen hafta sonunda olayın "tüm sorumluluğunu" üstlendi, ancak Suudi gazetecinin öldürülmesi emrini kendisinin vermediğini söyledi.





SUUDİ ARABİSTAN'DA 11 KİŞİ YARGILANIYOR





Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'da kamuoyundan gizli şekilde görülen dava kapsamında, isimleri açıklanmayan 11 kişi yargılanıyor.





Şüphelilerden beşi hakkında idam cezası talep edildiği duyurulmuştu.





Ancak Kaşıkçı cinayetini soruşturan Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'daki yargı sürecinin şeffaf işlememesini ve sanıklar arasında Veliaht Prens Muhammed dâhil üst düzey Suudi yetkililerin bulunmamasını eleştirmişti.





CENGİZ: HESAP VERMELERİNİ İSTİYORUM





Cengiz ise anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kaşıkçı için, "O benim en iyi arkadaşımdı. Hayatımın aşkıydı. Onu hâlâ seviyorum." ifadelerini kullandı.





Cengiz, "Geçen yıl burada duruyordum. Aşık bir kız olarak erkeğimin konsolosluk binasından çıkmasını bekliyordum. Akşam yemeğine gitmek istiyorduk. Düğünümüze arkadaşlarımızı davet etmek istiyorduk." dedi.





Kaşıkçı'nın nişanlısı, "Naaşına ne olduğunu bilmek istiyorum. Arkadaşlarının hapisten çıkarılmasını istiyorum. İktidardakilerin, yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum." diye konuştu.



