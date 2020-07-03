Jeff Bezos kendi servet rekorunu kırdı

Tüm dünyada halk kesimlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, gerek kapitalizmin yapısal sorunları gerekse de koronavirüsün neden olduğu kriz nedeniyle derinleşirken, dolar milyarderleri kişisel servetlerini katlamaya devam ediyor.









Dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos’un serveti, yeni bir rekor kırarak 172 milyar dolara yükseldi. ABD basında yer alan haberlere göre, Amazon’un kurucusu ve genel müdürü (CEO) Bezos kendi kişisel servet rekorunu kırdı.





Bloomberg yayınladığı milyarderler endeksine göre Bezos’un servetinin artmasının sebeni, koronavirüs pandemisi. Bu süreçte insanların online alışverişe yönelmesiyle Bezos’un kişisel serveti bu yılın başından bu yana 56.7 milyar dolar arttı.





Amazon şirketinin ise pandemi sürecinde satışlarını yüzde 25 artırarak piyasa değerini yükseltmişti.





Milyarderler listesinin üçüncü sırasında 114 milyar dolar ile Microsoft’un kurucusu Bill Gates, üçüncü sırasındaysa 90,2 milyar dolarla Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg geliyor.