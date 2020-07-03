Samanyolu Haber /Gündem / Jeff Bezos kendi servet rekorunu kırdı /03 Temmuz 2020 09:22

Jeff Bezos kendi servet rekorunu kırdı

Koronavirüs sürecinde halkın alım gücü erirken, online alışveriş sitesi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, kendi kişisel servet rekorunu kırdı. Bezos'un servetinin 172 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Tüm dünyada halk kesimlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, gerek kapitalizmin yapısal sorunları gerekse de koronavirüsün neden olduğu kriz nedeniyle derinleşirken, dolar milyarderleri kişisel servetlerini katlamaya devam ediyor.


Dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos’un serveti, yeni bir rekor kırarak 172 milyar dolara yükseldi. ABD basında yer alan haberlere göre, Amazon’un kurucusu ve genel müdürü (CEO) Bezos kendi kişisel servet rekorunu kırdı.

Bloomberg yayınladığı milyarderler endeksine göre Bezos’un servetinin artmasının sebeni, koronavirüs pandemisi. Bu süreçte insanların online alışverişe yönelmesiyle Bezos’un kişisel serveti bu yılın başından bu yana 56.7 milyar dolar arttı.

Amazon şirketinin ise pandemi sürecinde satışlarını yüzde 25 artırarak piyasa değerini yükseltmişti.

Milyarderler listesinin üçüncü sırasında 114 milyar dolar ile Microsoft’un kurucusu Bill Gates, üçüncü sırasındaysa 90,2 milyar dolarla Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Jeff Bezos kendi servet rekorunu kırdı Sonraki Haber >>

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:49:54