Jeff Bezos’tan 2 milyar dolar bağış sözü

Microsoft'un kurucu ortaklarından Bill Gates ile Ege ve Akdeniz sahillerinde yaptığı tatil ile gündemden düşmeyen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzay seyahatleri sayesinde doğanın ‘kırılganlığını’ daha iyi kavradığını ve onu düzeltmek için 2 milyar dolar yatıracağını açıkladı.







Glasgow’daki COP26 İklim Konferansı’nda konuşan Bezos, hayır işleri için kurduğu organizasyondan alacağı parayla gıda sistemlerini dönüştürmeyi ve tahrip olan doğal yerleri onarmayı hedefliyor. Bezos, “Dünyanın pek çok yerinde doğanın kendisi karbon havuzundan bir karbon kaynağına dönüşüyor” dedi.





Geçen yılın Şubat ayında Instagram’dan yaptığı açıklamada Bezos Dünya Fonu’nu kurduğunu söylemiş, iklim değişikliği ile mücadele için 10 milyar dolar bağışladığını açıklamıştı. Açıklamasında kullandığı “İklim değişimi gezegenimiz için en büyük tehdittir” ifadesi dikkat çekmişti.





‘DÜNYA’YI UZAYDAN GÖRÜNCE BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ’





Bezos, uzay seyahatlerine de değinirken, “Bana Dünya’yı uzaydan görmenin dünyaya bakış açınızı değiştirdiği söylendi ama bunun ne kadar gerçek olduğuna hazırlıklı değildim” dedi.





Bezos, “Yukarıdan Dünya’ya baktığımızda, atmosfer çok ince, dünya çok sınırlı ve kırılgan görünüyor. Şimdi, bu kritik 10 yılda dünyamızı korumak için hep birlikte durmalıyız.” ifadelerinde bulundu.





2 milyar dolarlık taahhüdü açıklayan Bezos, Afrika’nın verimli topraklarının üçte ikisinin bozulduğunu, ancak bunun tersine çevrilebileceğini söyledi.





COP26’ya verdiği demeçte, “Restorasyon sayesinde toprak verimliliği artırabilir, gıda güvenliği iyileştirebilir, su daha güvenilir hale getirilebilir ve istihdam yaratılabilir” dedi.





Geçen ay Prens William, girişimcilerin uzay turizmine katılmak yerine Dünya’yı kurtarmaya odaklanmalarını önermişti.