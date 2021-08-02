Jeff Bezos’un NASA hayalleri yine suya düştü

Jeff Bezos, geçtiğimiz hafta NASA’nın Ay’a astronot gönderirken kullanacağı aracı Blue Origin’in yapması halinde uzay ajansına 2 milyar dolarlık yardım teklifinde bulundu. Özellikle Elon Musk’ın şirketi SpaceX’i kendine hedef alan ve NASA’nın sürekli bu şirketle anlaşmasına tepki gösteren Bezos’un bu son teklifi de geri çevrildi.







BLUE ORIGIN VE DYNETICS’TEN SPACEX TEPKİSİ





ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO), sözleşmenin yalnızca Elon Musk’ın uzay girişimi SpaceX ile sınırlı kalacağına karar verdi. Nisan ayında NASA, bir sonraki insanlı Ay iniş aracını inşa etmek için SpaceX ile 2.89 milyar ABD dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. SpaceX, Blue Origin ve Dynetics’e 10 aylık bir çalışma sözleşmesi vermesine rağmen, NASA sonunda sadece SpaceX ile yola devam etme kararı aldığını bildirmişti.





NASA’nın kararının ardından Blue Origin ve Dynetics, sözleşmenin haksız yere SpaceX’e verildiğini savunarak GAO’ya şikayette bulundu. Ancak GAO da kararını SpaceX’ten yana kullandı.





Vice’ın haberine göre, GAO yaptığı açıklamada NASA’nın tek bir sözleşme imzalamasının yanlış olduğu yönündeki şikayetleri reddettiğini belirtti.





GAO Tedarik Hukuku Genel Danışman Yardımcısı Kenneth E Patton, “GAO, protestoları reddederken NASA’nın ihale yasasını veya düzenlemesini ihlal etmediği sonucuna vardı” dedi.