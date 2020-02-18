Samanyolu Haber /Dünya / Jeff Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağış /18 Şubat 2020 12:48

Jeff Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağış

Dünyanın en zengin ismi olan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışlama sözü verdi. Bezos'un sözünü verdiği bağış miktarı servetinin tahmini olarak yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor.

SHABER3.COM

Amazon'un CEO'su ve Washington Post gazetesini sahibi Jeff Bezos, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

Bezos yaptığı açıklamayla yeni 'Bezos Dünya Fonu'nun bu yaz para dağıtımına başlayacağını duyururken, “Birlikte yaşadığımız bu dünyayı harap eden iklim değişikliğine karşı savaşmakta var olan yöntemleri uygulayanlar ve yeni yöntemler bulmak isteyenlerle birlikte çalışmak istiyorum” dedi. Bezos'un sözünü verdiği bağış miktarı, yaklaşık 135 milyon dolarlık servetinin tahmini olarak yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor.

Bezos'un, daha önce iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı yapan Amazon çalışanlarını kovmakla tehdit ettiği iddia edilmişti.
Bezos'un açıklamasının iddialardan 1 ay sonra gelmesi dikkat çekti.

Çalışanlar geçen mayıs ayında Amazon'un iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçmesi gerektiğini belirterek imza kampanyası başlatmış, ekimde de protesto yapmıştı. 

Öte yandan, Amazon daha önce yaptığı bir açıklamada 2040'a kadar 'sıfır karbon' politikasına geçileceğini duyurmuş, bünyesindeki araçların da elektrikliye çevrileceğini açıklamıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Jeff Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:13