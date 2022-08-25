Jelibon Melih, Şahan’ı tehdit etti: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır

“Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin. İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma… Haddini bil…” dedi.









Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hilafet çağrısıyla gündeme gelen Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı’nın hedef aldığı Cem Yılmaz’a destek veren Şahan Gökbakar’ı dini duyguları kullanmakla suçladı.Cem Yılmaz’ın ‘CM101MMXI Fundamentals’ adlı gösterisinde yaptığı espriyi hedef alan Konakçı, ‘‘Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ‘Ben bundan iyisini de yaratırım’ diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti.” ifadelerini kullanmıştı.Cem Yılmaz, yeniden gündem olan videonun Twitter’da TT olmasının ardından sosyal medya hesabından Konakçı’ya, “2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” cevabını verirken ünlü komedyene meslektaşı Şahan Gökbakar’dan da destek geldi.Konakçı’ya gönderme yapan Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımda, ”Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz.” ifadelerine yer verdi.Gökbakar’ın Cem Yılmaz’a destek vermesi üzerine Melih Gökçek’i sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla hedef gösterdi: