Jest için 20 Passat aldırdı, yatırım durunca garaja çektirdi

Yeni fabrikası için Türkiye’yi seçtiği açıklandıktan sonra Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Volkswagen’e yapılan jest beklemeye alındı. Alman otomobil devinin Ekim ayında açıklanan yatırım kararının ardından AKPli yetkililerin Audi marka araçlarının Passat’a çevrilmesine karar verilmişti.





Tayyip Erdoğan, yatırım kararının açıklanmasının ardından partisinin MYK toplantısında Passat kullanımına yönelinmesini istedi. Erdoğan’ın aynı dönemde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya da, “Volkswagen’in yatırımından sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz” dediği basına yansıdı.







‘HAVA DEĞİŞİRSE’ KULLANILACAK





Bu açıklamaların üzerine Barış Pınarı Harekatı harekatı gelince Volkswagen yatırım kararını beklemeye aldığını açıkladı. Hürriyet gazetesinde yer alan kulis habere göre, bu nedenle geçen ay AKP’ye alınan 20 tane Passat otomobil henüz kullanıma girmedi. Genel başkan yardımcılarının Audi A8 araçlarının yerine alınanların yanı sıra bakanlıklara da Passat marka makam araçları alımı yapıldı. Ancak erteleme kararı nedeniyle AKPli siyasetçiler şimdilik bu araçları kullanmaya başlamadı. Araçların ‘uluslararası havanın değişmesi durumunda’ kullanıma gireceği belirtilirken erken yapılan ama elde kalan jest Almanları gülümsetti