Samanyolu Haber /Spor / Jesus'tan 'yenilgi' açıklaması /30 Ağustos 2022 00:27

Jesus'tan 'yenilgi' açıklaması

1-0'lık Konyaspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Takımın istediklerimizi uygulayamadığı bir maç oldu. Kötü bir maç çıkardık." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi kaldığı maçı Konyaspor, Muhammed Demir'in 66. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 3 puana ulaştı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, "Takımın istediklerimizi uygulayamadığı bir maç oldu. Kötü bir maç çıkardık. Valencia'nın kırmızı kartı saha içi organizasyonumuzu kaybetmemize neden oldu" dedi.

"Takımımın ön bölgedeki organizasyonu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi" diyen Portekizli hoca, "Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. 1 kişi de eksik olsak daha iyi performans göstermemiz gerekirdi" ifadelerini kullandı.
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