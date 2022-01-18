Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Onbinlerce gurbetçi gibi Ramazan Çelik de, JETPA’nın Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yapılan tanıtımlardan etkilendi. Bir miktar birikimi bulunan Çelik, Jetpa Holding’in Almanya’daki şirketinin kapısını çaldı. Şirket çalışanı A. A., Çelik’e Türkiye’de kurulacak İmza markalı otomobil projesini anlattı ve ikna etti. Bu kişi, Çelik’e yaptığı ödemeyi, kâr payı ile iade alacağını “Banka kadar sağlamız” sözleri eşliğinde belirtti. Çelik, biriktirdiği parayı şirketin hesabına aktardı. Çelik’in 3 Mart 1999’da yaptığı bu para yatırma işleminin üzerinden bir yıl geçmeden JETPA açısından işler kötüye gitmeye başladı. 2001’de Çelik’in para yatırdığı şirket kapandı. Çelik de, benzer durumdaki onbinlerce gurbetçi gibi, verdiği parayı almak için yoğun bir çaba içine girdi.