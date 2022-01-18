Samanyolu Haber /Gündem / Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku /18 Ocak 2022 11:30

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Türkiye’de birçok kişiyi dolandırdığı suçlaması ile yargılanan Fadıl Akgündüz’e, kötü haber Almanya’dan geldi. Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden Siirt’te kuracağı otomobil fabrikası için 350 milyon Euro toplayan ve kâr payı vaat eden Akgündüz aleyhine gurbetçi bir vatandaş dava açtı. Dava sonunda Akgündüz’ün ödeme yapmasına karar verildi. Kararı Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi de tanıdı.

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Onbinlerce gurbetçi gibi Ramazan Çelik de, JETPA’nın Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yapılan tanıtımlardan etkilendi. Bir miktar birikimi bulunan Çelik, Jetpa Holding’in Almanya’daki şirketinin kapısını çaldı. Şirket çalışanı A. A., Çelik’e Türkiye’de kurulacak İmza markalı otomobil projesini anlattı ve ikna etti. Bu kişi, Çelik’e yaptığı ödemeyi, kâr payı ile iade alacağını “Banka kadar sağlamız” sözleri eşliğinde belirtti. Çelik, biriktirdiği parayı şirketin hesabına aktardı. Çelik’in 3 Mart 1999’da yaptığı bu para yatırma işleminin üzerinden bir yıl geçmeden JETPA açısından işler kötüye gitmeye başladı. 2001’de Çelik’in para yatırdığı şirket kapandı. Çelik de, benzer durumdaki onbinlerce gurbetçi gibi, verdiği parayı almak için yoğun bir çaba içine girdi.
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