Samanyolu Haber /Gündem / 'Jet Fadıl' da icradan satışa çıkarıldı /16 Şubat 2020 18:01

'Jet Fadıl' da icradan satışa çıkarıldı

Binlerce kişiyi dolandıran, Jet Fadıl ismiyle bilinen Fadıl Akgündüz için kullanılan 'Jet Fadıl' lakabının tescilli bir marka olduğu ortaya çıktı. Jet Fadıl markası da icradan satışa çıkarıldı

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Binlerce kişiyi ev satma, iş kurma, iştiraklere ortak etme vaadiyle kandıran ve milyonlarca lira dolandıran, Jet Fadıl ismiyle bilinen Fadıl Akgündüz için kullanılan 'Jet Fadıl' lakabının tescilli bir marka olduğu ortaya çıktı. 

Akgündüz'ün iflas eden şirketinin tasfiyesi sürecinde ortaya çıkan gerçeğin ardından, Jet Fadıl markası da icradan satışa çıkarılacak.

Akgündüz'ün son dolandırıcılık olayı İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold isimli devre mülk projesiydi. Başlayan ancak bitirilmeyen projenin ne olacağı ise merak konusu. 

Kısa bir süre önce, projeyi gerçekleştiren Capricegold Gayrimenkul Yatırım şirketinin iflasına karar verilmişti. 

İflas dairesi şirketin tasfiyesini gerçekleştirecek ve varlık değeri tespitin ardından icradan satış için gün ilan edilecek.

Devre mülk projesine 1.2 milyon TL yatırım yapan A.M.'nin açtığı davanın ardından İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı vermiş ve şirketin tasfiyesi için dosyayı iflas müdürlüğüne göndermişti.


 
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 2'inci İflas Dairesi, şirket varlıklarının tespiti için ilgili kurumlarla yazışma başlatırken, Türk Patent ve Marka Kurumu ile yazışmalar neticesinde Capricegold adına tescilli markaların üzerine iflas şerhi koyduruldu.

Şirkete ait 17 tescilli marka tespit edilirken Jet Fadıl markasının da içinde bulunduğu belirlendi.

“Diğer markalar için olduğu gibi ‘Jet Fadıl’ için de bir değer tespiti yapılacak ve ardından da marka satışa çıkarılacak.
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