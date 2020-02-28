Samanyolu Haber /Gündem / Jet Fadıl mahkeme önünde dövüldü /28 Şubat 2020 15:36

Jet Fadıl mahkeme önünde dövüldü

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak tanınan Fadıl Akgündüz, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı. Avukatı, Akgündüz'ün duruşma öncesi saldırıya uğradığını ve hastaneye sevk edildiği için celseye katılmadığını söyledi.

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Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21. duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz katılmadı. Akgündüz'ün avukatı Dursun Özkök, Akgündüz'ün duruşma öncesi saldırıya maruz kaldığını ve hastaneye sevk edildiği için bu celsede hazır olmadığını söyledi. 

Independent Türkçe'nin haberine göre, Akgündüz'ün duruşmaya katılmak için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, müştekilerle bir araya gelmemek için ayrı bir kapıdan duruşma salonuna giriş yaptığı sırada, bir kişinin tekmeli saldırısı sonucu yere düştüğü ve aldığı darbe nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi. 

Müşteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu aldırılmasına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.
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