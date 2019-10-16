Samanyolu Haber /Gündem / Jet Fadıl: Ülkenin ekonomik durumu bozuk, yabancı yatırımcı bulabilmek için yurt dışı yasağım kaldırılsın /16 Ekim 2019 11:38

Jet Fadıl: Ülkenin ekonomik durumu bozuk, yabancı yatırımcı bulabilmek için yurt dışı yasağım kaldırılsın

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da 'Jet Fadıl' mağduru olduğu ortaya çıktı

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'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada projeye yeni yatırımcılar bulabilmek için yurt dışı yasağının kaldırımasını istedi.

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile yargılanan Fadıl Akgündüz’ün mağdur ettiği kişiler arasında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş insanı Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan’ın da olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, Fadıl Akgündüz mahkemede “Şu an ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı ve dövizin aşırı yükselmesinden kaynaklı olarak bekleme süreci içerisindeyiz. Projeyi tamamlamak için yeni yatırımcı aramaktayız. Bunun için de yurtdışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.
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