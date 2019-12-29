Jet Fadıl'ın olaylı şirketinde game over

Akgündüz’ün İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yarım kalan projesine 1 milyon 176 bin 213 liralık yatırım yapan bir kişinin açtığı dava neden oldu.







Binlerce insanın yatırım yaptığı ve hatta bir dönem "Cübbeli Ahmet" lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün de reklamlarında boy gösterdiği Caprice Gold Palace’ın yatırımcılarından olan A.M.'nin, beş yıl önce projeden devre mülk almak üzere 1 milyon 176 bin 213 lira ödeme yaptığı belirtiliyor.





‘Caprice Gold Gayrimenkul’ ile yapılan sözleşme sonrası A.M.’ye birkaç aylık kira ödemesi yapıldığı ancak tapuların devredilmediği gibi A.M.’nin 1 milyon 157 bin 215 lirası ödenmediği kaydediliyor.





A.M., ‘Caprice Gold Gayrimenkul’e karşı İstanbul 12’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açtı ve kazandı. İcra takibi başlatıldı. İcra takibine şirket adına itiraz yapılmadı. A.M. bu kez şirketin iflası istemiyle dava açtı.





İstanbul 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada karar dün çıktı. A.M.’nin avukatı Mustafa Karakaya ile şirketin avukatı Dursun Özkök’ün katıldığı duruşmada, mahkeme, ‘Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ için iflas kararı verdi.





Anılan şirketin ortakları arasında, Fadıl Akgündüz’ün ablası Avniye Obut ile eniştesi İbrahim Obut yer alıyor.





Obut çiftinin söz konusu şirketin hisselerini emaneten aldıkları şirketin gerçek sahibinin Fadıl Akgündüz olduğu belirtiliyor.





Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla dava açılmıştı.