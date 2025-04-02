Jet ihalede yok yok: Yüz tanıma kamerası, elektronik kelepçe, gaz bombası...

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dönemde yaşanan toplumsal hareketlilik öncesinde çok sayıda mühimmat alımı gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyet, 19 Mart öncesi 13 bin yüz tanıma kamerası, sonrasında 20 milyon mermi ve 100 bin gaz fişeği ihalesi açmış.





13 Bin Yüz Tanıma Kamerası Alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiği 19 Mart tarihini takiben başlayan eylemlerin ardından, emniyet birimleri çok sayıda ihale süreci başlattı. Evrensel’den Uğur Zengin’in haberine göre EGM, söz konusu gelişmelerin hemen öncesinde, 18 Mart’ta 13 bin adet yüz tanıma sistemi kamera kurulumu için ihale onayı verdi. Yaklaşık maliyeti 33.7 milyon lira ile 253.4 milyon lira arasında değişen projenin üç ay içinde tamamlanması planlanıyor.





Onbinlerce Gaz Bombası Alındı

Ayrıca, EGM tarafından toplumsal hareketin başlangıcından itibaren açılan ihaleler kapsamında;

– 280 bin günlük elektronik kelepçe izleme sistemi ve hizmet alımı,

– 10 bin adet OC gaz spreyi (400 ml),

– 7.62×39 mm çelik çekirdekli fişek,

– 100 bin adet 40 mm beş odacıklı gaz fişeği,

– 10 bin adet çevik kuvvet parkası,

– 50 bin adet dumanla yayılan gaz el bombası,

– 7 bin adet haberleşmeye kapalı data telefonu alımı yapılacak.





Duruşmaların Hızlandırılması İçin Çalışma Yapıldı

Adalet Bakanlığı da avukatların ve vatandaşların duruşmalara fiziksel katılımını azaltmak amacıyla 150 adet “e-Duruşma” sistemi kurulumu için ihale sürecini başlattı. Bu projeyle duruşmalara uzaktan erişim sağlanması hedefleniyor.





Geçen Yıl Yemek, Akaryakıt Alımı Yapılmış

EGM, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yoğunluk olarak akaryakıt alımı, hazır yemek alımı, atlı polis yem ve mal alımı, oto lastiği alımı, çeşitli binaların inşa ve restorasyonu, yazıcı malzemeleri, alkolölçer, toner, nezarethanede bulunan şahıslar için kumanya, temizlik malzemesi, perde alımı gibi ihaleler açmıştı.