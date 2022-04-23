Jitem davası 'sil baştan' mı?

BirGün'üngöre, Ankara JİTEM davasında Emniyet’in gönderdiği müzekkere içeriklerinde ‘aykırılık’ tespit eden mahkeme heyeti, konunun yeniden sorulmasına karar verdi.İstinafın bozma kararı sonrası yeniden başlayan ve aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da olduğu 19 sanığın yargılandığı Ankara JİTEM davasının 3’üncü duruşması görüldü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) müzekkereye yanıt verdiği kaydedildi. Cevapta 22 Eylül 1994’te toplamda 430 adet Uzi marka silahın kayıtlara giriş yaptığının anlaşıldığı belirtildi. Silahlardan 39’unun incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildiği aktarılırken 8 adetinin 11 olayla irtibatlı olduğunun anlaşıldığı da kaydedildi.Ardından konuşan Av. Sertaç Kamil Ekinci, “Emniyet’e bu silahların 22 Eylül 1994 ve sonrasından teslim edildiği bilgisi yanlıştır” dedi. Av. Türken Candan da sanık Ayhan Çarkın’ın talebi doğrultusunda yüzleştirme yapılması ve tüm sanıkların sabıka kayıtlarının araştırılması gerektiğini söyledi. Av. Yusuf Alataş Mehmet Eymür’ün beyanlarını hatırlatırken Av. Nuray Özdoğan ise dosyaya eklenen yeni deliller ışığında sanıkların sorgularının yeniden yapılmasını talep etti.Sanık Mehmet Ağar’ın avukatı Abdulkadir Toluç ise “Mehmet Eymür’ün müvekkilime yıllardır süren bir husumeti vardır. Müvekkilimin yeniden dinlenmesini kabul etmiyoruz” dedi.Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, EGM’nin gönderdiği yazı ile daha önceki gönderdiği müzekkere içeriklerindeki aykırılıkların sorulmasına ve yeniden sorgu yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Duruşma 24 Haziran’a ertelendi.