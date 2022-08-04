Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden’a yapılan son Covid-19 testi de pozitif çıktı /04 Ağustos 2022 09:02

Joe Biden’a yapılan son Covid-19 testi de pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden’a 30 Temmuz’da yapılan Covid-19’un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek “Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı” dedi.

Biden’ın ara sıra öksürdüğü ifade edilen mektupta, düne göre daha az öksürdüğü aktarılarak, ateşinin, nabzının, kan basıncının, solunum hızının normal olduğu belirtildi. Biden’ın karantinasının devam ettiği aktarıldı.

79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz’da ise Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.
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