Joe Biden: ABD'de Covid-19 aşısı zorunlu olmayacak

Biden'ın açıklaması, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ilk kez, kendi evlerinde olmadıkları sürece Amerikalılara iç mekanlarda "maske kullanımı" çağrısı yapmasının ardından geliyor.



CDC, ABD'nin virüsün "yüksek düzeyde bulaşma aşamasına girdiğini" açıkladı.

Cuma günü ABD, 2.500'den fazla ölüm ve yaklaşık 225.000 yeni vaka kaydetti. Ülkede toplamda 14,3 milyon vaka görüldü, 278.000'den fazla can kaybı yaşandı.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Biden, koronavirüs endişeleri nedeniyle yemin töreninin büyük kalabalıkların olmadığı, küçük bir etkinlik şeklinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Biden, "Tahminim hala bir tören olacak, ancak her şeyin nasıl olacağını bilmiyorum" dedi.



Biden'ın aşı politikası nedir?

Aşısının klinik çalışmalarda yüzde 95 etkili olduğunu söyleyen Pfizer ve yüzde 94 etkili olduğunu söyleyen Moderna, ABD'de dağıtımı için Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurdu.





Cuma günü erken saatlerde Başkan Yardımcısı Mike Pence, Atlanta'daki CDC'ye yaptığı ziyarette, Covid-19 aşısının "bir buçuk hafta uzakta" olabileceğini söyledi.





ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde yaptığı konuşmada, koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmenin gerekli olmayacağını söyledi.





Biden, "Başkan olarak insanları doğru şeyi yapmaya teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve yaptıklarında bunun önemli olduğunu göstereceğim" dedi.





Pew Araştırma Merkezi, Amerikalıların sadece yüzde 60'ının şu anda bir koronavirüs aşısı almaya hazır olduğunu söylüyor. Eylül ayında bu oran yüzde 51'di.





Perşembe günü Biden, CNN'e, güvenliğiyle ilgili olası endişeleri gidermek için kamuoyu önünde aşı yaptırmaktan mutluluk duyacağını söylemişti. Üç eski ABD Başkanı da - Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton - kamuoyu önünde aşılanmaya hazır olduklarını açıkladılar.



