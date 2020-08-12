Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden başkan yardımcılığı için bakın hangi ismi seçti /12 Ağustos 2020 00:01

Joe Biden başkan yardımcılığı için bakın hangi ismi seçti

ABD başkanlık seçimleri öncesinden Demokratların adayı olması beklenen Joe Biden, başkan yardımcılığı için Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i seçtiğini açıkladı.

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, başkan yardımcılığı için Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i seçti.

Biden, başkan yardımcılığı için sosyal medya hesaplarından Harris'in ismini duyururken, "Küçük adam için korkusuz bir savaşçı ve ülkenin en iyi kamu görevlilerinden biri olan Kamala Harris'i koşu arkadaşım olarak seçtiğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Harris'in hayatını kaybeden oğlu eski Delaware Başsavcısı Beau Biden ile yakından çalıştığını anımsatan Biden, "Onların büyük bankaları ele geçirmelerini, kadınları ve çocukları tacizden koruduklarını izledim. O zaman gurur duydum ve şimdi onun bu kampanyada ortağım olmasıyla gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Harris'in adaylığıyla, ilk defa bir ABD başkanlık seçiminde siyah bir kadın pusulada olacak.

Kendisi de Barack Obama hükûmetlerinde iki dönem başkan yardımcılığı yapan Biden, bu rolü bir kadına vereceğine dair söz vermişti.

Joe Biden Kamala Harris

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