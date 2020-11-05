Joe Biden Başkanlığa çok yakın

Her iki lider seçim sonuçlarıyla ilgili ilk konuşmasını yaptı. Biden taraftarlarına sabırlı olmalarını, seçimi kazanacaklarını söylerken, Donald Trump Kuzey Carolina'da oy sayımının bir anda durduğunu belirterek seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti ve Yüksek Mahkemeye gideceklerini belirtti.







Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili kampanya ekiplerinin gözü, sayım işleminin devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Wisconsin, Nevada ve Pennsylvania'da. Buralardan çıkacak sonuca göre ABD'nin yeni başkanının kim olacağı sorusunun netleşmesi bekleniyor.





Trump 4 kritik eyalette seçim sonuçlarına itiraz ediyor







Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan seçimlerde oy sayımında sona doğru yaklaşılırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump 4 kritik eyalette seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor.





Trump, twitter'den yayınladığı mesajda, Kuzey Carolina, Georgia, Pennsylvania ve Michigan'da 'seçmenlerin oyunun korunması' için itiraz edeceğini duyurdu.

Wisconsin'de oylar yeniden sayılsın talebi



ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sürdüğü Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep edeceklerini açıkladı.

Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının belirlenmesinde kritik önemde olan Wisconsin eyaletinin bazı bölgelerindeki oyların geçerliliğinden şüpheli olduklarını savundu.

Stepien, "Wisconsin'deki oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Wisconsin'de şu ana kadar kullanılan oyların yüzde 98'i sayılırken, eyalette Demokrat Başkan Adayı Joe Biden Trump'ın yüzde 0,6 (20 bin) oy önünde görünüyor. Yasalar gereği, iki aday arasındaki fark yüzde 1'in altında olduğunda taraflar oyların yeniden sayılması talebinde bulunabiliyor.



