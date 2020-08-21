Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden: Diktatörlerle ahbaplık dönemi sona erecek /21 Ağustos 2020 17:12

Joe Biden: Diktatörlerle ahbaplık dönemi sona erecek

Demokratik Parti başkanlık adayı Joe Biden, Foreign Affairs dış politika dergisinde yazdığı yazıda, "Ülke liderlerinin halklarının parasını çalıp, saklamasını zorlaştıracağım" demişti.

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Biden'dan benzer bir açıklama daha geldi. Biden, parti kongresinde yaptığı konuşmada, "diktatörlerle ahbaplık döneminin sona erdiğini açıkça göstereceğim" dedi.

ABD'de Demokratların Başkan adayı Joe Biden, parti kongresinde adaylık görevini resmen üstlenmesi vesilesiyle yaptığı konuşmada ülkedeki bölünmüşlüğü sona erdirme sözü verdi.

DW Türkçe'de yayınlanan habere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde "çok büyük öfke, çok büyük korku ve çok büyük bir bölünmüşlük bulunduğunu" belirten Biden, "Birlik halinde bu karanlık dönemi geride bırakabiliriz ve bırakacağız" diye konuştu.

Kendisinin "karanlığın değil aydınlığın yanında yer alacağını" kaydeden Başkan adayı, "Bu seçimlerde konu oy kazanmak değil, kalpleri kazanmak. Amerikan ruhunu kazanmak" ifadesini kullandı.

Trump'ın selefi Barack Obama döneminde sekiz yıl başkan yardımcılığı yapan 77 yaşındaki Biden, 3 Kasım'daki seçimi kazanması durumunda görevinin ilk gününde koronavirüs pandemisine karşı ulusal stratejiyi hayata geçireceğini vaat etti.

Hızlı testler, daha iyi tıbbi donanım ve okulların güvenli bir şekilde yeniden açılabilmesi için bir plan oluşturma sözü veren Biden, kamuoyunun gerekli tüm bilgileri edinebilmesini sağlamak için bilim insanlarının özgürce konuşabilmesinin önündeki engelleri de kaldıracağını söyledi. Biden, Trump'ın ülkeyi virüse karşı korumadaki başarısızlığının affedilemez olduğunu belirtti.

Biden 25 dakikalık konuşmasının dış politikaya ayırdığı bölümünde de yine Trump'a çıkışarak "Müttefiklerimiz ve dostlarımızın yanında duran bir Başkan olacağım. Karşıtlarımıza, diktatörlerle ahbaplık döneminin sona erdiğini açıkça göstereceğim" diye konuştu.

Trump, AB gibi geleneksel müttefiklerle ilişkileri zedelediği ve otoriter liderlerle yakınlık kurmaya çabaladığı şeklinde eleştirilere hedef oluyor.
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