Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden iki davadan hapis talebiyle yargılanan oğlunu affetti /02 Aralık 2024 09:34

Joe Biden iki davadan hapis talebiyle yargılanan oğlunu affetti

ABD Başkanı Joe Biden, vergi kaçırma ve silah usulsüzlüğüyle suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandı. Biden, af kararını "adaletin siyasallaşmasına karşı bir duruş" olarak savundu.

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ABD Başkanı Joe Biden, vergi kaçırma ve silah ediniminde usulsüzlük suçlamalarıyla yargılanan oğlu Hunter Biden'ı affettiğini duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Biden, gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

Biden, Cumhuriyetçilerin davayı kendi siyasi çıkarları için manipüle ettiğini ve adaletin dışına çıktıklarını savunarak, sürecin "siyasi bir intikam" meselesine dönüştüğünü belirtti.

Başkan Biden, kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Adalet sistemine inanıyorum, ancak bu dava haksız bir politik sürecin etkisiyle adaleti bozdu. Umarım Amerikalılar, bir baba ve bir başkan olarak neden bu kararı verdiğimi anlayacaktır."
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