Samanyolu Haber /Dünya / Joe Biden ile Şi Cinping arasında 2 saat süren Ukrayna görüşmesi /19 Mart 2022 00:46

Joe Biden ile Şi Cinping arasında 2 saat süren Ukrayna görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2 saat süren video konferans görüşmesinde mevcut Ukrayna krizini ele aldıkları açıklandı.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2 saat süren video konferans görüşmesinde mevcut Ukrayna krizini ele aldıkları açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Rusya-Ukrayna savaşı üzerine yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Washington DC yerel saati ile 09.03'te (TSİ 16.03) başlayan görüşme, saat 10.53'te (17.53) sona erdi.

Çin devlet televizyonu, görüşme ardından Şi Cinping'in, savaşların kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, Washington ile Pekin'in dünya barışı için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini söylediğini duyurdu.

Çin televizyonunun haberine göre "Devletler arası ilişkiler askeri çatışma aşamasına giremez" diyen Şi, barış ve güvenliğin uluslararası toplumun en değerli hazinesi olduğunu söyledi ve ABD ile Çin'in "uluslararası sorumlulukları" üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Şi “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen iki ekonomisi olarak, yalnızca Çin-ABD ilişkilerini doğru yolda ilerletmekle kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sorumluluklardan payımızı almalı ve dünya barışı ile huzuru için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.
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