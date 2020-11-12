Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden’in maaşı belli oldu /12 Kasım 2020 10:23

Joe Biden’in maaşı belli oldu

46. ABD Başkanı seçilen Joe Biden, aylık 33 bin 333 dolar maaş alacak. Buna ek gelirler dahil olmazken Beyaz Saray’ı yeniden dekore etmesi için de 100.000 dolarlık bütçesi bulunuyor.

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Zorlu bir seçim sürecinden geçen ABD’nin 46. başkanı seçilen Joe Biden’ın alacağı maaş belli oldu. Business Insider, Biden’ın aylık 33 bin 333 dolar kazanacağını ve buna ek gelirlerin dahil olmadığını yazdı.

SEYAHAT BÜTÇESİ 100 BİN DOLAR
Kanunun belirlediği kurallara ABD başkanı yılda 400.000 dolar kazanıyor. Başkan ayrıca her yıl 50.000 dolar harcama ödeneği alıyor, bu parayı bitiremezse kanunen hazineye geri iade ediliyor. 100.000 dolar vergilendirilemez seyahat bütçesi var ve diğer ekstra harcamalar için yıllık 19.000 dolar alacak. Ayrıca isterse Beyaz Saray’ı yeniden dekore etmek için 100.000 dolarlık bütçesi var. Obama bu parayı kullanmamıştı.

EN SON 2001 YILINDA ZAM YAPILMIŞTI
Sözcü’de Tayfun Hopalı’nın haberine göre George Washington’un 1789’da ilk başkan olduğundan beri Amerika’da başkanların sadece 5 kez maaşı arttı. En son 2001 yılında başkanlık maaşı ikiye katlanarak 200.000 dolardan 400.000 dolara çıkarıldı. Görev sürelerinin sonunda başkanlar, yıllık yaklaşık 200.000 dolar emekli maaşı, sağlık hizmetleri, ücretli resmi seyahat ve bir ofis hizmeti alıyor.
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