Joe Biden kazandı peki kimler kaybetti? Listenin başında Erdoğan da var

Trump’ın itirazlarına rağmen 20 Ocak 2021’de resmen ABD’nin yeni başkanı olmaya hazırlanan Joe Biden’ın gelişi uluslararası kamuoyunda gündem oldu… Birçok medya kuruluşu ve akademisyen Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte dünya düzeninde ne gibi değişimler olacağıyla ilgili kapsamlı analizler ve öngörüler yaparken İngiltere’nin en köklü gazetelerinden Financial Times kapsamlı bir haber hazırladı.





Gazetenin internet sitesinde bugün yayınlanan makalede, “ABD Başkanı, küresel siyasette ve diplomaside tonu belirler. Oval Ofis’te kullanılan dil ve yaklaşım kısa bir süre içerisinde dünyanın farklı bölgelerindeki siyasetçiler tarafından kullanılır. Birçok ülke, dünyanın en güçlü ülkesiyle dostça ilişkiler kurmak ister” yorumu yapıldı.





Gazete, Trump’ın kullandığı “fake news” (Türkçesi yalan haber) ifadesinin İsrail’de Binyamin Netanyahu ve Brezilya’da Jair Bolsonaro tarafından sık sık kullanıldığını aktarırken, “Donald Trump gibi kalıpların dışına çıkan bir başkan Amerika dışında destekçi elde etti. Trump’ın liberal elitler diye küçümsediği grup da dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin destekçileri ve İngiltere’de Brexit’i savunanlar bu ifadeyi sık sık kullandı” ifadesi kullanıldı.





Trump’ın seçimi kaybetmesine en çok sevinenlerin Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte birçok AB ülkesi olduğunu yazan Financial Times muhabiri Gideon Rachman, “Birçok AB lideri ikinci bir Trump döneminin ABD’nin NATO’dan ayrılması ve AB’yi karşısına alması anlamına geleceğinden endişe ediyordu” diye yazdı.



