Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden’la birlikte kadrosu da merak ediliyor : İstihbarat Dairelerine kim gelecek? /09 Kasım 2020 10:16

Joe Biden’la birlikte kadrosu da merak ediliyor : İstihbarat Dairelerine kim gelecek?

ABD başkanlık seçimlerini kazandığı kesinleşen Joe Biden’ın kadrosu da merak ediliyor

SHABER3.COM

Eski Başkan Barack Obama döneminden iki istihbarat yetkilisinin Biden döneminde Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığına ya da Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nin başına geleceği belirtiliyor.

Adı geçen isimler Michael Morell ve Avril Haines.

İki isimle ilgili iddiayı gündeme getirenlerse şimdiki bazı istihbarat yetkilileriyle bazı eski eski istihbarat yetkilileri.

Morell, Obama döneminde 2010-2013 yılları arasında CIA’nin direktör yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Haines ise CIA direktör yardımcılığı ve Obama’nın ulusal güvenlik danışmanı yardımcılığı görevini yerine getirmişti.

Haines ve Morell’den iddialarla ilgili açıklama henüz yok.

Bazı eski Demokrat yetkililerin ise iki isimle ilgili endişeleri var. Haines ve Morell’in CIA’de militanlara karşı uygulanan tartışmalı sorgulama teknikleri döneminde çalıştığı belirtiliyor.

Senato İstihbarat Komisyonu soruşturması bu teknikleri işkence olarak nitelemişti.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için tartışılan bir diğer isim ise Michael Leiter. Leiter eski bir Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yetkilisi ve eski Terörizmle Mücadele Merkezi direktörü.

Mike Rogers da bir diğer tartışılan isim. Cumhuriyetçi olan Rogers Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na başkanlık yapmış bir isim.
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