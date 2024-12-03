Joe Biden, oğlu Hunter için 'tam ve koşulsuz' af çıkardı





Mahkeme kararları

Önümüzdeki Ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrılması beklenen ABD Başkanı Joe Biden, çeşitli skandallara karışan oğlu Hunter için af çıkararak, onu federal silah ve vergi mahkumiyetleri nedeniyle olası bir hapis cezasından kurtardı.Euronews'te yer alan habere göre Biden bu hamlesiyle başkanlığın kendisine verdiği yetkileri aile üyelerinin yararına kullanmayacağına dair geçmişte verdiği sözden dönmüş oldu.Demokrat Başkan daha önce oğlunu affetmeyeceğini ve Delaware ve Kaliforniya'daki iki davada aldığı mahkumiyetlerin ardından cezasını hafifletmeyeceğini dile getirmişti.Af, Hunter Biden'ın silah ve vergi davalarında suçlu bulunmasının ardından cezasını çekmesine haftalar kala ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesine haftalar kalmışken geldi.Biden'ın mirasına gölge düşüren bu durum, babasının seçim zaferinden bir ay sonra Aralık 2020'de federal soruşturma altında olduğunu kamuoyuna açıklayan Hunter için uzun süredir devam eden yasal süreci sona erdiriyor.Trump'ın görevdeki ilk döneminden sonra normları ve hukukun üstünlüğüne saygıyı yeniden tesis edeceğine dair defalarca kez söz veren Biden, nihayetinde pozisyonunu oğluna yardım etmek için kullandı ve Amerikalılara böyle bir şey yapmayacağına dair verdiği sözü çiğnedi.Haziran ayında Biden, oğlu Delaware silah davasında yargılanırken gazetecilere verdiği demeçte, oğlu için bir af ya da cezanın hafifletilmesine ilişkin bir hamlede bulunmayacağını söylemişti: "Jüri kararına uyacağım, bunu yapacağım ve onu affetmeyeceğim."Trump'ın seçimleri kazanmasından günler sonra 8 Kasım'da Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Hunter Biden için af ya da merhamet dileme ihtimalini dışlayarak şunları söyledi: "Bu soru bize defalarca soruldu, cevabımız hala hayır," dedi.Pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım," diyen Biden, oğlunun kovuşturulmasının siyasi amaçlı olduğunu ve "adaletin yanlış işlediğini" iddia etti.Biden, "Onun davalarındaki suçlamalar, Kongre'deki bazı siyasi rakiplerimin bana saldırmak ve seçilmeme karşı çıkmak için onları kışkırtmasının ardından ortaya çıktı," dedi."Hunter'ın davalarındaki gerçeklere bakan hiçbir makul kişi, Hunter'ın sadece benim oğlum olduğu için seçildiğinden başka bir sonuca varamaz."Hunter Biden haziran ayında Delaware Federal Mahkemesi'nde 2018 yılında silah satın aldığı için üç suçtan hüküm giydi ve savcılara göre, federal bir formda yasadışı olarak uyuşturucu kullanmadığını veya bağımlısı olmadığını iddia ederek yalan söyledi.Hunter'ın en az 1,4 milyon dolar (1,3 milyon euro) vergi borcunu ödememekle suçlandığı Kaliforniya'daki davanın duruşması ise eylül ayında gerçekleştirilecekti.Ancak jüri seçiminin başlamasından saatler sonra sürpriz bir hamleyle vergi dolandırıcılığı ve yasa dışı silah bulundurma suçlarını kabul edeceğini belirtti.Hunter Biden, silah davasında kokain bağımlılığıyla mücadelesine ilişkin müstehcen ayrıntıların ortaya çıkmasının ardından ailesini daha fazla acı ve utançtan kurtarmak için bu davada suçunu kabul ettiğini söyledi.Vergi suçlamaları 17 yıla kadar, silah suçlamaları ise 25 yıla kadar hapis cezasını gerektirse de federal ceza yönergelerinin çok daha az süre öngörmesi bekleniyordu ve hapis cezasından tamamen kurtulması mümkündü.Kapsamlı başkanlık affı sadece bu suçları değil, aynı zamanda "1 Ocak 2014 ile 1 Aralık 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı işlediği ya da işlemiş olabileceği veya katıldığı diğer suçları" da kapsıyor.Hunter Biden e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, kendisi için çıkarılan affı asla hafife almayacağını söyledi ve yeniden inşa ettiği hayatını "hasta ve acı çekenlere yardım etmeye" adayacağına söz verdi."Bağımlılığımın en karanlık günlerinde yaptığım, beni ve ailemi siyasi spor uğruna kamuoyu önünde küçük düşürmek ve utandırmak için istismar edilen hataları kabul ettim ve sorumluluğunu üstlendim," diye ekledi.